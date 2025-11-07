Видео
Главная Новости дня Трамп объяснил, почему не проводит встречу с Путиным

Трамп объяснил, почему не проводит встречу с Путиным

Ua en ru
Дата публикации 7 ноября 2025 21:00
обновлено: 22:48
Трамп объяснил, почему не встречается с Путиным в Венгрии
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии. По его словам, россияне все еще не хотят останавливаться в войне против Украины.

Об этом Дональд Трамп сказал во время встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Трамп не проводит встречу с Путиным

"Они (россияне. — Ред.) просто не хотят останавливаться. Я думаю, они таки остановятся. Я считаю, что это нанесло большой вред России, конечно, обеим странам, но России особенно", — отметил Трамп.

По его словам, Москва теряет 7000 солдат в неделю. Лидер США говорит, что у РФ большие потери, чем у Украины.

Отвечая на вопрос, планирует ли он встречу с Путиным, Трамп отметил, что хотел бы провести ее в Будапеште.

Американский президент заявил, что они с Орбаном "согласны с тем, что война закончится". По словам премьера Венгрии, у него есть "идеи" относительно того, как это может произойти.

Напомним, Трамп сообщил с Орбаном обсудит войну России против Украины, а также вопросы энергетической политики.

А премьер Венгрии заявил, что вопрос войны в Украине является "самым важным" для его страны.

США война Дональд Трамп Украина Виктор Орбан путинисты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
