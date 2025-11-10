Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп обрав спецпосланця для переговорів з Лукашенко

Трамп обрав спецпосланця для переговорів з Лукашенко

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:40
Оновлено: 14:35
Джон Коул очолить переговори з Білоруссю — рішення Трампа
Джон Коул тисне руку Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Джона Коула спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Республіці Білорусь. Відомий юрист, який раніше працював заступником спецпереговорника Кіта Келлога, продовжить діалог із режимом Олександра Лукашенка від імені Вашингтона.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Трамп обрав спецпредставника Вашингтона для переговорів з Білоруссю

Трамп зазначив, що Коул є "одним із найвідоміших юристів країни", який свого часу виграв першу масштабну судову справу проти тютюнових корпорацій. Президент наголосив, що саме Коулу доручено просування американської політики у Мінську, оскільки він уже продемонстрував ефективність у перемовинах із білоруською владою.

null
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Він уже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір домогтися звільнення ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який користується великою повагою, за його увагу до звільнення цих додаткових людей", — написав Трамп.

Раніше цього року Коул у статусі заступника Келлога вже проводив переговори у Мінську. Саме тоді вдалося досягти згоди щодо звільнення низки політичних в’язнів, серед яких був опозиційний лідер Сергій Тихановський, звільнений у червні разом із 13 іншими ув’язненими. У вересні з в’язниць вийшли Ігор Лосик та ще 52 білоруси, засуджені за політичними статтями.

За словами Трампа, новий спецпосланець продовжить переговори про звільнення наступної групи політв’язнів, а також має намір розширити канали комунікації між США та офіційним Мінськом.

Нагадаємо, нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прокоментував про що вдалося домовитися зі США.

Тим часом Дональд Трамп висловився проти зустрічі країн G20 через вибір країни для проведення заходу. 

США Олександр Лукашенко Дональд Трамп Білорусь Джон Коул
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації