Джон Коул очолить переговори з Білоруссю — рішення Трампа

Джон Коул тисне руку Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Джона Коула спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Республіці Білорусь. Відомий юрист, який раніше працював заступником спецпереговорника Кіта Келлога, продовжить діалог із режимом Олександра Лукашенка від імені Вашингтона.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Коул є "одним із найвідоміших юристів країни", який свого часу виграв першу масштабну судову справу проти тютюнових корпорацій. Президент наголосив, що саме Коулу доручено просування американської політики у Мінську, оскільки він уже продемонстрував ефективність у перемовинах із білоруською владою.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Він уже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір домогтися звільнення ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який користується великою повагою, за його увагу до звільнення цих додаткових людей", — написав Трамп.

Раніше цього року Коул у статусі заступника Келлога вже проводив переговори у Мінську. Саме тоді вдалося досягти згоди щодо звільнення низки політичних в’язнів, серед яких був опозиційний лідер Сергій Тихановський, звільнений у червні разом із 13 іншими ув’язненими. У вересні з в’язниць вийшли Ігор Лосик та ще 52 білоруси, засуджені за політичними статтями.

За словами Трампа, новий спецпосланець продовжить переговори про звільнення наступної групи політв’язнів, а також має намір розширити канали комунікації між США та офіційним Мінськом.

