Головна Новини дня У Трампа відреагували на участь Буданова у звільненні 31 українця

У Трампа відреагували на участь Буданова у звільненні 31 українця

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:20
Оновлено: 14:00
Спецпредставник Трампа по Білорусі Джон Коул відреагував на участь Буданова у звільненні 31 українця
18-річна громадянка України Марія Місюк та глава ГУР Кирило Буданов. Фото: кадр із відео

Джон Коул, спецпредставник президента США по Білорусі, відзначив внесок начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова у звільненні 31 українця з білоруських тюрем.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Читайте також:

"Дякую Кирилу Буданову за тісну координацію цієї угоди. Це ще один позитивний крок, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням більших цілей", — заявив американський посадовець, відзначивши також конструктивну позицію білоруської сторони.

У Трампа відреагували на участь Буданова у звільненні 31 українця - фото 1
Повідомлення Джона Коула у Х. Фото: скриншот з соцмережі Х

22 листопада стало відомо, що в Україну повернулися громадяни, засуджені в Білорусі на строки від 2 до 11 років. Серед них — тяжко хворі. В тому числі на онкологію. При цьому, наймолодшій зі звільнених всього 18 років. Кирило Буданов особисто керував операцією, перебуваючи на кордоні.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент США Дональд Трамп висунув відомого юриста Джона Коула на посаду спецпредставника в Білорусі, відзначивши його великий внесок у звільнення 100 заручників, які утримувалися режимом Лукашенка. При цьому назвав його одним з найвидатніших юристів Америки. В період виборів 2020 року Джон Коул, як юрист, захищав інтереси Дональда Трампа. Пізніше продовжив роботу в команді, ставши особистим радником і довіреною особою новообраного президента.

Як ми раніше повідомляли, до України з Білорусі повернули 31 цивільного громадянина. Серед звільнених є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
