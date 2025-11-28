Чому Буданов не викликає суперечок в суспільстві — пояснення волонтера Чмута

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що очільник української розвідки Кирило Буданов майже не викликає суперечок серед українців. Зокрема, він зазначив, що Буданов назавжди вписав своє ім'я в новітню історію України.

На цьому Тарас Чмут наголосив, коментуючи позицію начальника ГУР у списку "УП-100" зі ста українських лідерів, які "сьогодні формують незалежність і майбутнє країни".

Реклама

Читайте також:

Чому Буданов не викликає суперечок серед українців

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов є одним із небагатьох керівників, який майже не викликає суперечок у суспільстві.

Чмут відзначив Буданова як людину, яка назавжди вписала своє ім'я та досягнення в новітню історію України.

"Він перетворив маловідоме Головне управління розвідки на одну з найсильніших спецслужб світу, що нищить росіян у різних куточках планети й дістає ворога там, де той не очікує, обертаючи Україну на повноправного учасника світового геополітичного протистояння", — підкреслив волонтер.

Крім того, він нагадав, що саме ГУР та його керівник публічно попереджали владу й суспільство, що Росія готує широкомасштабний наступ взимку 2022 року.

"Ми особисто знайомі від весни 2022 року. Але стратегічними партнерами стали з перших днів повномасштабної війни, реалізувавши десятки спільних проєктів та операцій: від придбання Bayraktar TB2 до перших ударів у глибокому тилу, операцій на морі та складних історій, про які ще рано писати публічно.

Кирило Буданов — один із небагатьох керівників, який майже не викликає суперечок у суспільстві. Офіцер і лідер, якого оцінюють не за заявами, а за результатом. На полі бою й глибоко в тилу", — констатував Тарас Чмут.

Нещодавно політичний експерт пояснив, чому Буданова назначили головою української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Раніше спецпредставник президента США по Білорусі Джон Коул відзначив внесок Буданова у звільненні 31 українця з білоруських тюрем.