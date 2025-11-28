Почему Буданов не вызывает споров в обществе — объяснение волонтера Чмута

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов почти не вызывает споров среди украинцев. В частности, он отметил, что Буданов навсегда вписал свое имя в новейшую историю Украины.

Это Тарас Чмут отметил, комментируя позицию начальника ГУР в списке "УП-100" из ста украинских лидеров, которые "сегодня формируют независимость и будущее страны".

Почему Буданов не вызывает споров среди украинцев

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является одним из немногих руководителей, который почти не вызывает споров в обществе.

Чмут отметил Буданова как человека, который навсегда вписал свое имя и достижения в новейшую историю Украины.

"Он превратил малоизвестное Главное управление разведки в одну из сильнейших спецслужб мира, которая уничтожает россиян в разных уголках планеты и достает врага там, где тот не ожидает, превращая Украину в полноправного участника мирового геополитического противостояния", — подчеркнул волонтер.

Кроме того, он напомнил, что именно ГУР и его руководитель публично предупреждали власть и общество, что Россия готовит широкомасштабное наступление зимой 2022 года.

"Мы лично знакомы с весны 2022 года. Но стратегическими партнерами стали с первых дней полномасштабной войны, реализовав десятки совместных проектов и операций: от приобретения Bayraktar TB2 до первых ударов в глубоком тылу, операций на море и сложных историй, о которых еще рано писать публично.

Кирилл Буданов — один из немногих руководителей, который почти не вызывает споров в обществе. Офицер и лидер, которого оценивают не по заявлениям, а по результату. На поле боя и глубоко в тылу", — констатировал Тарас Чмут.

