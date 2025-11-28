Зеленский анонсировал переговоры с США — что известно

Зеленский анонсировал переговоры с США — кто примет участие
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с Соединенными Штатами Америки. Он рассказал, кто примет участие.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Переговоры Украины с США
Украинский лидер рассказал, что в переговорах примут участие:
- начальник Генштаба;
- представители МИД;
- секретарь СНБО;
- разведка.
По его словам, когда в стране вызовы войны, то все должны быть крепкими.
"Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства и защищать наше государство. Это неизменный принцип", — добавил Зеленский.
Напомним, СМИ сообщали, что пункты мирного плана США в отношении Украины держат в строгой тайне.
Ранее Зеленский заявил, что все государственные усилия направлены на усиление позиций страны на поле боя и международной арене.
Читайте Новини.LIVE!