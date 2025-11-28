Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал переговоры с США — кто примет участие

Зеленский анонсировал переговоры с США — кто примет участие

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:09
Зеленский анонсировал переговоры с США — что известно
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с Соединенными Штатами Америки. Он рассказал, кто примет участие.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Читайте также:

Переговоры Украины с США

Украинский лидер рассказал, что в переговорах примут участие:

  • начальник Генштаба;
  • представители МИД;
  • секретарь СНБО;
  • разведка.

По его словам, когда в стране вызовы войны, то все должны быть крепкими.

"Именно на защите Украины будут сосредоточены 100% нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства и защищать наше государство. Это неизменный принцип", — добавил Зеленский.

Напомним, СМИ сообщали, что пункты мирного плана США в отношении Украины держат в строгой тайне.

Ранее Зеленский заявил, что все государственные усилия направлены на усиление позиций страны на поле боя и международной арене.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
