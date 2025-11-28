Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Содержание новой версии "мирного плана" по Украине держат в строгой тайне, а европейские чиновники почти не проинформированы о последних изменениях. Таким образом Соединенные Штаты Америки пытаются избежать утечки информации в медиа.

Об этом информирует Politico в пятницу, 28 ноября.

Реклама

Читайте также:

США держат в тайне обновленный "мирный план"

По данным Politico, содержание новой версии американского "мирного плана" для Украины, который сократили до 19 пунктов, держат в тайне из-за предыдущих утечек информации в СМИ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры между делегациями Украины и США по "мирному плану" будут продолжаться в течение выходных. В то же время европейские чиновники остаются в основном в неведении относительно последних изменений в документе.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что последняя версия "мирного плана" держится в тайне, чтобы избежать повторения прошлонедельного ажиотажа после утечки плана США из 28 пунктов.

"С дипломатической точки зрения это беспрецедентная ситуация. Никто из нас не имеет этой информации", — сказал дипломат.

Напомним, что во время переговоров в Женеве первоначальная версия "мирного плана" была значительно скорректирована и сокращена с 28 до 19 пунктов.

Недавно политолог подробно объяснил, что предусматривает "мирный план" США для временно оккупированных территорий Украины.

Ранее мы информировали, что Россия получила параметры "мирного плана", согласованные с Украиной в Женеве.