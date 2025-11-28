Відео
США засекретили оновлений мирний план щодо України — ЗМІ

США засекретили оновлений мирний план щодо України — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:58
США тримають у таємниці оновлений мирний план
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зміст нової версії "мирного плану" щодо України тримають у суворій таємниці, а європейські чиновники майже не поінформовані про останні зміни. У такий спосіб Сполучені Штати Америки намагаються уникнути витоку інформації у медіа.

Про це інформує Politico у п'ятницю, 28 листопада.

США тримають у таємниці оновлений "мирний план"

За даними Politico, зміст нової версії американського "мирного плану" для України, який скоротили до 19 пунктів, тримають у таємниці через попередні витоки інформації у медіа.

За словами президента України Володимира Зеленського, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" триватимуть протягом вихідних. Водночас європейські чиновники залишаються здебільшого в невіданні щодо останніх змін в документі.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що остання версія "мирного плану" тримається в таємниці, щоб уникнути повторення минулотижневого ажіотажу після витоку плану США із 28 пунктів.

"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація. Ніхто з нас не має цієї інформації", — сказав дипломат.

Нагадаємо, що під час переговорів у Женеві початкова версія "мирного плану" була значно скоригована і скорочена з 28 до 19 пунктів.

Нещодавно політолог детально пояснив, що передбачає "мирний план" США для тимчасово окупованих територій України.

Раніше ми інформували, що Росія отримала параметри "мирного плану", узгоджені з Україною в Женеві.

США Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
