США засекретили оновлений мирний план щодо України — ЗМІ
Зміст нової версії "мирного плану" щодо України тримають у суворій таємниці, а європейські чиновники майже не поінформовані про останні зміни. У такий спосіб Сполучені Штати Америки намагаються уникнути витоку інформації у медіа.
Про це інформує Politico у п'ятницю, 28 листопада.
США тримають у таємниці оновлений "мирний план"
За даними Politico, зміст нової версії американського "мирного плану" для України, який скоротили до 19 пунктів, тримають у таємниці через попередні витоки інформації у медіа.
За словами президента України Володимира Зеленського, переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану" триватимуть протягом вихідних. Водночас європейські чиновники залишаються здебільшого в невіданні щодо останніх змін в документі.
Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що остання версія "мирного плану" тримається в таємниці, щоб уникнути повторення минулотижневого ажіотажу після витоку плану США із 28 пунктів.
"З дипломатичного погляду це безпрецедентна ситуація. Ніхто з нас не має цієї інформації", — сказав дипломат.
Нагадаємо, що під час переговорів у Женеві початкова версія "мирного плану" була значно скоригована і скорочена з 28 до 19 пунктів.
