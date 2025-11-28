США передали Росії мирний план, який погодила Україна

Термінова новина

Сполучені Штати Америки передали Російській Федерації параметри мирного плану, узгоджені з Україною в Женеві. У Кремлі заявили, що не хочуть вести такі обговорення в публічному форматі.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу у п’ятницю, 28 листопада.

Коли РФ розгляне мирний план

Пєсков заявив, що пункти плану обговорять у Москві на наступному тижні. Проте питання територій між РФ та Україною визначатимуться на переговорах.

"Хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною, визначать на переговорах", — додав він.

Крім того, речник Кремля додав, що РФ постійно ділиться інформацією з МАГАТЕ, зокрема щодо ситуації на ЗАЕС.

Також на брифінгу Пєсков згадав про візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви. Про дату зустрічі пообіцяв повідомити пізніше.

Передісторія

Нещодавно США передали Україні мирний план, який складався з 28 пунктів. Згодом ЗМІ оприлюднили записи, з яких стало відомо, що це був план, складений Росією.

У цьому документі Кремль вимагав визнання Криму, Донецька та Луганська де-факто російськими. А також — замороження війни на лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях.

Україна не прийняла такого формату. Тому під час зустрічі у Женеві українська делегація погодила із США новий план. Його США тепер передали Росії.

27 листопада російський диктатор Володимир Путін озвучив нові вимоги щодо мирного плану.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" в ефірі Ранок.LIVE розповів, чи погодиться парламент на територіальні поступки.

Крім того, у США заявили, що Україна має спочатку укласти мирний договір, а вже потім обговорювати довгострокові гарантії безпеки.