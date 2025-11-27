Мирний план — чи погодиться парламент віддати Росії території України

Президія парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада не візьме на себе відповідальність змінювати Конституцію на користь РФ. Навіть менш чутливі питання, як-от відмова від вступу до НАТО, не матимуть підтримки у парламенті.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Для конституційної більшості потрібно понад 300 голосів.

"Я вважаю, що це неможливо (зміни до Конституції, — Ред.). Жоден український парламент на себе ніколи в житті не візьме відповідальність вносити зміни до Конституції щодо територіальних поступок Російській Федерації. Це неможливий прецендент", — додав він.

Нагорняк наголосив, що не лише Україна, а й світ не має визнавати окуповані українські території Російською Федерацією.

"Росіяни просували ці всі пункти (мирний план, — Ред.), розуміючи, що Україна їх не схвалить і потім звинуватять Україну в тому, що, мовляв, дивіться, ми ж хочемо миру, але вони не хочуть", — додав нардеп.

Нагадаємо, США представили Україні 28 пунктів мирного плану.

Згодом стало відомо, що ці пункти ймовірно, були підготовлені помічниками диктатора Путіна.

Крім того, США висунули свої вимоги Україні. Вони спочатку хочуть укласти мирний договір, а вже потім обговорювати довгострокові гарантії безпеки для Києва.