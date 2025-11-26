Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мирний план Трампа — залишилось узгодити ще три пункти

Мирний план Трампа — залишилось узгодити ще три пункти

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 00:34
Оновлено: 00:34
ТОТ, численність ЗСУ та НАТО — ці три пункти залишилось узгодити у мирному плані
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Між Сполученими Штатами та Україною досі зберігаються розбіжності щодо щонайменше трьох важливих пунктів запропонованого американською стороною "мирного плану". Хоча консенсус був досягнутий з більшості питань, ключові розбіжності стосуються територіальних поступок, чисельності ЗСУ та майбутнього членства України в НАТО.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело.

Реклама
Читайте також:

Території, чисельність армії та НАТО — головні суперечки

Джерело CNN підтвердило, що "консенсус" було досягнуто з більшості питань, але між Києвом та Вашингтоном залишаються щонайменше три важливі сфери, в яких існують розбіжності.

Територіальні поступки: Йдеться про пропозицію США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN наголосив, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", — додав він.

Чисельність ЗСУ: Друга розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч військовослужбовців. Під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ вимагає подальших змін, перш ніж погодитися.

Членство в НАТО: Джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом Північноатлантичного альянсу. Співрозмовник пояснив, що така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий прийняти у Стамбулі представників РФ та України для мирних переговорів. Все для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Також Дональд Трамп заявив, що процес мирної угоди перебуває на фінальній стадії. РФ та Україна, за його словами, максимально наблизилися до компромісу.

переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації