ТОТ, численність ЗСУ та НАТО — ці три пункти залишилось узгодити у мирному плані

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Між Сполученими Штатами та Україною досі зберігаються розбіжності щодо щонайменше трьох важливих пунктів запропонованого американською стороною "мирного плану". Хоча консенсус був досягнутий з більшості питань, ключові розбіжності стосуються територіальних поступок, чисельності ЗСУ та майбутнього членства України в НАТО.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело.

Території, чисельність армії та НАТО — головні суперечки

Джерело CNN підтвердило, що "консенсус" було досягнуто з більшості питань, але між Києвом та Вашингтоном залишаються щонайменше три важливі сфери, в яких існують розбіжності.

Територіальні поступки: Йдеться про пропозицію США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN наголосив, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", — додав він.

Чисельність ЗСУ: Друга розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч військовослужбовців. Під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ вимагає подальших змін, перш ніж погодитися.

Членство в НАТО: Джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом Північноатлантичного альянсу. Співрозмовник пояснив, що така поступка створила б "поганий прецедент", який фактично надав би Росії право вето на НАТО, "членом якого вона навіть не є".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий прийняти у Стамбулі представників РФ та України для мирних переговорів. Все для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Також Дональд Трамп заявив, що процес мирної угоди перебуває на фінальній стадії. РФ та Україна, за його словами, максимально наблизилися до компромісу.