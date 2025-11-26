ВОТ, численность ВСУ и НАТО — эти три пункта осталось согласовать в мирном плане

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Между Соединенными Штатами и Украиной до сих пор сохраняются разногласия по меньшей мере по трем важным пунктам предложенного американской стороной "мирного плана". Хотя консенсус был достигнут по большинству вопросов, ключевые разногласия касаются территориальных уступок, численности ВСУ и будущего членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник.

Реклама

Читайте также:

Территории, численность армии и НАТО — главные споры

Источник CNN подтвердил, что "консенсус" был достигнут по большинству вопросов, но между Киевом и Вашингтоном остаются как минимум три важные сферы, в которых существуют разногласия.

Территориальные уступки: Речь идет о предложении США отдать России часть украинских территорий, которые та не захватила. Собеседник CNN отметил, что решение по этому вопросу еще не принято.

"Было бы очень неправильно сказать, что мы имеем версию, которая приемлема для Украины", — добавил он.

Численность ВСУ: Второе разногласие касается предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч военнослужащих. Во время переговоров было предложено новое число, но Киев требует дальнейших изменений, прежде чем согласиться.

Членство в НАТО: Источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом Североатлантического альянса. Собеседник пояснил, что такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять в Стамбуле представителей РФ и Украины для мирных переговоров. Все для достижения "справедливого и прочного мира".

Также Дональд Трамп заявил, что процесс мирного соглашения находится на финальной стадии. РФ и Украина, по его словам, максимально приблизились к компромиссу.