Туреччина готова для проведення переговорів між РФ та Україною — заява Ердогана

Президенти України та Туреччини Зеленський та Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна продовжить дипломатичні зусилля для якнайшвидшого досягнення "справедливого і тривалого миру" між Україною та Росією. Турецький лідер підтвердив готовність Стамбула стати місцем для безпосередніх переговорів між сторонами.

Про це повідомив голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Бурханеттін Дуран, інформує пресслужба президента.

Туреччина підтримує контакти з Києвом і Москвою

Бурханеттін Дуран, посилаючись на виступ Ердогана в ході зустрічі Коаліції охочих, наголосив, що Туреччина активно підтримує безпосередні контакти між сторонами конфлікту.

"Наш президент заявив, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля, спрямовані на сприяння безпосереднім контактам між сторонами з метою якнайшвидшого досягнення справедливого і тривалого миру. Наш президент зазначив, що безпосередні переговори між сторонами можуть відбутися в Стамбулі і що Туреччина для цього підтримує контакти з Україною та Росією", — заявив Дуран.

Він також додав, що для Туреччини сприятливою умовою для початку переговорів про укладення всеосяжного мирного договору може стати перемир'я, яке охоплює енергетичну та портову інфраструктуру України.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що до Києва на цьому тижні прибуде міністра Сухопутних військ США Деніел Дрісколл. Планується фіналізувати кроки для закінчення війни.

Також повідомлялось, що українська делегація на чолі з Кирилом Будановим, прибула до Абу-Дабі, щоб зустрітись з представниками розвідки РФ. Ця зустріч не стосується мирних переговорів.