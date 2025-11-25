До Києва їда міністр США Дрісколл — метою є фіналізація кроків для припинення війни

Голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що вже цього тижня в Києві очікують на візит міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла. Мета зустрічі — фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття, згідно з позицією президента США Дональда Трампа.

Про це Єрмак написав у своєму Телеграм-каналі.

Київ налаштований на роботу

Андрій Єрмак висловив подяку за "предметність і конструктив" у розмові з Дрісколлом, підкресливши готовність української сторони до швидкої та ґрунтовної роботи.

"Як і визначено Президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", — зазначив Єрмак.

Голова ОП зазначив, що основою для подальшої роботи є "хороша основа, зроблена в Женеві", і президент Зеленський та вся команда в Києві "повністю налаштовані на подальшу роботу".

Єрмак також наголосив на принциповій позиції України щодо переговорів.

"Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно", — написав очільник Офісу президента.

Раніше Володимир Зеленський розповів, як триває робота над миром. За його словами, Америка, Європа та інші партнери дуже активні.

Також Зеленський звернувся до країн Коаліції охочих та розповів про реальний стан війни, а також російські атаки.