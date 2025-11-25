В Киев едет министр США Дрисколл — целью является финализация шагов для прекращения войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что уже на этой неделе в Киеве ожидают визит министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла. Цель встречи — финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития, согласно позиции президента США Дональда Трампа.

Об этом Ермак написал в своем Телеграм-канале.

Киев настроен на работу

Андрей Ермак выразил благодарность за "предметность и конструктив" в разговоре с Дрисколлом, подчеркнув готовность украинской стороны к быстрой и основательной работе.

"Как и определено Президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве, и готовы продолжить работать максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", — отметил Ермак.

Глава ОП отметил, что основой для дальнейшей работы является "хорошая основа, сделанная в Женеве", и президент Зеленский и вся команда в Киеве "полностью настроены на дальнейшую работу".

Ермак также отметил принципиальную позицию Украины относительно переговоров.

"Украина никогда не была и не будет преградой для мира. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Встреча президентов будет подготовлена с нашей стороны основательно и оперативно", — написал глава Офиса президента.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как идет работа над миром. По его словам, Америка, Европа и другие партнеры очень активны.

Также Зеленский обратился к странам Коалиции желающих и рассказал о реальном состоянии войны, а также российских атаках.