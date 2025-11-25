Робота над миром в Україні — Зеленський розкрив деталі

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 25 листопада, розповів, як триває робота над миром. За його словами, Америка, Європа та інші партнери дуже активні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Робота над миром для України

Президент зауважив, що сьогодні був важкий і довгий день. За його словами, від ночі були доповіді військових, МВС, з регіонів по протидії російському удару та по відновленню.

"Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що партнери дуже активні, а у всіх один порядок денний. Лише в Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них.

"Удари, як сьогодні, це підтверджують. І тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. Звісно, протидіяти 24/7", — зазначив Зеленський.

За його словами, українські представники цілодобово працюють з Америкою та з тими, хто може допомогти, що були дійсно реальні кроки для закінчення цієї війни.

"Так само 24/7 робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до країн Коаліції охочих та розповів про реальний стан війни, а також російські атаки.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив, що робота над погодженням мирної угоди для завершення війни між Україною та Росією вже виходить на завершальний етап.