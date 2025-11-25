Відео
Головна Новини дня Робота над миром в Україні — Зеленський розкрив деталі

Робота над миром в Україні — Зеленський розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 21:29
Оновлено: 21:42
Робота над миром в Україні — Зеленський розкрив деталі
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 25 листопада, розповів, як триває робота над миром. За його словами, Америка, Європа та інші партнери дуже активні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Робота над миром для України

Президент зауважив, що сьогодні був важкий і довгий день. За його словами, від ночі були доповіді військових, МВС, з регіонів по протидії російському удару та по відновленню.

"Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що партнери дуже активні, а у всіх один порядок денний. Лише в Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них.

"Удари, як сьогодні, це підтверджують. І тому для нас усіх надзвичайно важливо не забувати реальну ситуацію, не забувати, що відбувається тут і зараз, і протидіяти російським ударам. Звісно, протидіяти 24/7", — зазначив Зеленський.

За його словами, українські представники цілодобово працюють з Америкою та з тими, хто може допомогти, що були дійсно реальні кроки для закінчення цієї війни.

"Так само 24/7 робимо все, щоб у нашої армії, щоб у наших людей були можливості захисту", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до країн Коаліції охочих та розповів про реальний стан війни, а також російські атаки.

Раніше лідер США Дональд Трамп повідомив, що робота над погодженням мирної угоди для завершення війни між Україною та Росією вже виходить на завершальний етап.

Володимир Зеленський війна Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
