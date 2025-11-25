Видео
Работа над миром в Украине — Зеленский раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 21:29
обновлено: 21:53
Зеленский рассказал об активной работе над миром для Украины
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 25 ноября, рассказал, как продолжается работа над миром. По его словам, Америка, Европа и другие партнеры очень активны.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Читайте также:

Работа над миром для Украины

Президент отметил, что сегодня был тяжелый и долгий день. По его словам, с ночи были доклады военных, МВД, из регионов по противодействию российскому удару и по восстановлению.

"Массированный был удар, особенно цинично, что Россия наносит такие удары, когда идут разговоры о том, как закончить войну", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что партнеры очень активны, а у всех одна повестка дня. Только у Москвы неизменно война против Украины остается первым приоритетом для них.

"Удары, как сегодня, это подтверждают. И поэтому для нас всех чрезвычайно важно не забывать реальную ситуацию, не забывать, что происходит здесь и сейчас, и противодействовать российским ударам. Конечно, противодействовать 24/7", — отметил Зеленский.

По его словам, украинские представители круглосуточно работают с Америкой и с теми, кто может помочь, что были действительно реальные шаги для окончания этой войны.

"Так же 24/7 делаем все, чтобы у нашей армии, чтобы у наших людей были возможности защиты", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский обратился к странам Коалиции желающих и рассказал о реальном состоянии войны, а также российских атаках.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что работа над согласованием мирного соглашения для завершения войны между Украиной и Россией уже выходит на завершающий этап.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
