Главная Новости дня Эрдоган предложил Стамбул для переговоров Украины и России

Эрдоган предложил Стамбул для переговоров Украины и России

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 00:17
обновлено: 00:17
Турция готова для проведения переговоров между РФ и Украиной — заявление Эрдогана
Президенты Украины и Турции Зеленский и Эрдоган Зеленский и Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит дипломатические усилия для скорейшего достижения "справедливого и прочного мира" между Украиной и Россией. Турецкий лидер подтвердил готовность Стамбула стать местом для непосредственных переговоров между сторонами.

Об этом сообщил глава коммуникационного департамента Администрации президента Бурханеттин Дуран, информирует пресс-служба президента.

Читайте также:

Турция поддерживает контакты с Киевом и Москвой

Бурханеттин Дуран, ссылаясь на выступление Эрдогана в ходе встречи Коалиции желающих, подчеркнул, что Турция активно поддерживает непосредственные контакты между сторонами конфликта.

"Наш президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия, направленные на содействие непосредственным контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Наш президент отметил, что непосредственные переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле и что Турция для этого поддерживает контакты с Украиной и Россией", — заявил Дуран.

Он также добавил, что для Турции благоприятным условием для начала переговоров о заключении всеобъемлющего мирного договора может стать перемирие, которое охватывает энергетическую и портовую инфраструктуру Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Киев на этой неделе прибудет министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл. Планируется финализировать шаги для окончания войны.

Также сообщалось, что украинская делегация во главе с Кириллом Будановым, прибыла в Абу-Даби, чтобы встретиться с представителями разведки РФ. Эта встреча не касается мирных переговоров.

Турция Реджеп Эрдоган война в Украине мирный план мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
