Турция готова для проведения переговоров между РФ и Украиной — заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит дипломатические усилия для скорейшего достижения "справедливого и прочного мира" между Украиной и Россией. Турецкий лидер подтвердил готовность Стамбула стать местом для непосредственных переговоров между сторонами.

Об этом сообщил глава коммуникационного департамента Администрации президента Бурханеттин Дуран, информирует пресс-служба президента.

Бурханеттин Дуран, ссылаясь на выступление Эрдогана в ходе встречи Коалиции желающих, подчеркнул, что Турция активно поддерживает непосредственные контакты между сторонами конфликта.

"Наш президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия, направленные на содействие непосредственным контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Наш президент отметил, что непосредственные переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле и что Турция для этого поддерживает контакты с Украиной и Россией", — заявил Дуран.

Он также добавил, что для Турции благоприятным условием для начала переговоров о заключении всеобъемлющего мирного договора может стать перемирие, которое охватывает энергетическую и портовую инфраструктуру Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Киев на этой неделе прибудет министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл. Планируется финализировать шаги для окончания войны.

Также сообщалось, что украинская делегация во главе с Кириллом Будановым, прибыла в Абу-Даби, чтобы встретиться с представителями разведки РФ. Эта встреча не касается мирных переговоров.