
Мирний план Трампа, ймовірно, склали помічники Путіна — Bloomberg

Мирний план Трампа, ймовірно, склали помічники Путіна — Bloomberg

Дата публікації: 26 листопада 2025 02:21
Оновлено: 01:37
Bloomberg отримала розшифровку розмов представників Путіна — могли бути авторами мирного плану США
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Мирний план США щодо України з 28 пунктів, який просуває адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, був підготовлений помічниками диктатора Путіна. Про це свідчить розшифровка розмови між помічником Путіна Юрієм Ушаковим та російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Російські помічники обговорювали передачу плану Віткоффу

Згідно з інформацією, отриманою журналістами Bloomberg, під час розмови помічники Путіна обговорювали механізм передачі розробленого ними плану спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу.

Однак помічник Путіна Ушаков висловив побоювання, що американська сторона може внести до нього зміни, які будуть невигідні для Росії.

Видання не розкриває джерело походження аудіозапису, тому редакція Новини.LIVE не може підтвердити чи спростувати опубліковану Bloomberg інформацію. Проте, ця публікація додає сумнівів щодо незалежності американського мирного плану.

Раніше The Guardian повідомляла, що в англомовному тексті плану виявлено "незграбні" конструкції, що нагадують русизми, що також вказувало на можливе російське авторство.

Крім того, стало відомо, що спецпосланець Трампа Віткофф вже консультував помічника Путіна Ушакова щодо того, як найкраще "продати" російські пропозиції американському президенту.

Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
