Главная Новости дня Мирный план США, вероятно, составили помощники Путина — Bloomberg

Мирный план США, вероятно, составили помощники Путина — Bloomberg

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 02:21
обновлено: 01:37
Bloomberg получила расшифровку разговоров представителей Путина — могли быть авторами мирного плана США
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Мирный план США по Украине из 28 пунктов, который продвигает администрация Дональда Трампа, вероятно, был подготовлен помощниками диктатора Путина. Об этом свидетельствует расшифровка разговора между помощником Путина Юрием Ушаковым и российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также:

Российские помощники обсуждали передачу плана Уиткоффу

Согласно информации, полученной журналистами Bloomberg, во время разговора помощники Путина обсуждали механизм передачи разработанного ими плана спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.

Однако помощник Путина Ушаков выразил опасения, что американская сторона может внести в него изменения, которые будут невыгодны для России.

Издание не раскрывает источник происхождения аудиозаписи, поэтому редакция Новини.LIVE не может подтвердить или опровергнуть опубликованную Bloomberg информацию. Тем не менее эта публикация добавляет сомнений относительно независимости американского мирного плана.

Ранее The Guardian сообщала, что в англоязычном тексте плана обнаружены "неуклюжие" конструкции, напоминающие русизмы, что также указывало на возможное российское авторство.

Кроме того, стало известно, что спецпосланник Трампа Уиткофф уже консультировал помощника Путина Ушакова относительно того, как лучше всего "продать" российские предложения американскому президенту.

Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
