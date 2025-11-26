Стів Віткофф давав поради РФ для успішних переговорів з Трампом — про що говорив з помічником Путіна

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото: Білий дім

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф проводив телефонні консультації з помічником Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Під час розмови Віткофф давав поради щодо того, як найкраще представити Трампу російські пропозиції стосовно "мирної угоди" щодо України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Обмін територіями та зустріч лідерів

За даними Bloomberg, телефонна розмова між Стівом Віткоффом та Юрієм Ушаковим відбулася 14 жовтня. Під час неї Віткофф згадав про майбутній візит Володимира Зеленського та порадив організувати розмову між лідерами США та РФ. Вже через два дні, 16 жовтня, Дональд Трамп та російський диктатор поговорили, а згодом президент США висловив бажання зустрітись із Путіним у Будапешті.

Згідно із записом, який отримали та розшифрували журналісти Bloomberg, Віткофф обговорював з Ушаковим потенційну мирну угоду й озвучив своє бачення того, що необхідно для її укладення.

"Що ж до вас (росіян, — ред.), я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь. Але я кажу, що замість того, щоб так говорити, давайте поговоримо більше з надією, бо я думаю, що ми досягнемо угоди. І я думаю, Юрій, президент (Трамп, — ред.), надасть мені багато простору та свободи дій, щоб досягти угоди", — сказав Віткофф.

Ця розмова викликала додаткові питання щодо авторства та змісту мирного плану Трампа з 28 пунктів, який вже викликав обурення серед європейських чиновників.

Раніше повідомлялось, що проєкт мирного плану США з 28 пунктів, ймовірно, спочатку був написаний російською. Англомовна версія документа містить "незграбні" конструкції, які нагадують русизми.

Також ми повідомляли, що між США та Україною досі зберігаються розбіжності щодо щонайменше трьох важливих пунктів.