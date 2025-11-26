Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уиткофф советовал РФ как говорить с Трампом — речь шла и о ВОТ

Уиткофф советовал РФ как говорить с Трампом — речь шла и о ВОТ

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 01:16
обновлено: 01:22
Стив Уиткофф давал советы РФ для успешных переговоров с Трампом — о чем говорил с помощником Путина
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Фото: Белый дом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводил телефонные консультации с помощником Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Во время разговора Уиткофф давал советы относительно того, как лучше всего представить Трампу российские предложения по "мирному соглашению" по Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Обмен территориями и встреча лидеров

По данным Bloomberg, телефонный разговор между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым состоялся 14 октября. Во время него Уиткофф вспомнил о предстоящем визите Владимира Зеленского и посоветовал организовать разговор между лидерами США и РФ. Уже через два дня, 16 октября, Дональд Трамп и российский диктатор поговорили, а впоследствии президент США выразил желание встретиться с Путиным в Будапеште.

Согласно записи, которую получили и расшифровали журналисты Bloomberg, Уиткофф обсуждал с Ушаковым потенциальное мирное соглашение и озвучил свое видение того, что необходимо для его заключения.

"Что касается вас (россиян, — ред.), я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то. Но я говорю, что вместо того, чтобы так говорить, давайте поговорим больше с надеждой, потому что я думаю, что мы достигнем соглашения. И я думаю, Юрий, президент (Трамп, — ред.), предоставит мне много пространства и свободы действий, чтобы достичь соглашения", — сказал Уиткофф.

Этот разговор вызвал дополнительные вопросы относительно авторства и содержания мирного плана Трампа из 28 пунктов, который уже вызвал возмущение среди европейских чиновников.

Ранее сообщалось, что проект мирного плана США из 28 пунктов, вероятно, изначально был написан на русском. Англоязычная версия документа содержит "неуклюжие" конструкции, которые напоминают русизмы.

Также мы сообщали, что между США и Украиной до сих пор сохраняются разногласия по меньшей мере трех важных пунктов.

переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации