Мирный план — согласится ли Рада отдать России территории Украины

Президиум парламента. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада не возьмет на себя ответственность менять Конституцию в пользу РФ. Даже менее чувствительные вопросы, например отказ от вступления в НАТО, не будут иметь поддержки в парламенте.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Мирный план — согласится ли Украина отдать РФ территории

Для конституционного большинства нужно более 300 голосов.

"Я считаю, что это невозможно (изменения в Конституцию, — Ред.). Ни один украинский парламент на себя никогда в жизни не возьмет ответственность вносить изменения в Конституцию относительно территориальных уступок Российской Федерации. Это невозможный прецендент", — добавил он.

Нагорняк подчеркнул, что не только Украина, но и мир не должен признавать оккупированные украинские территории Российской Федерацией.

"Россияне продвигали эти все пункты (мирный план, — Ред.), понимая, что Украина их не одобрит и потом обвинят Украину в том, что, мол, смотрите, мы же хотим мира, но они не хотят", — добавил нардеп.

Напомним, США представили Украине 28 пунктов мирного плана.

Впоследствии стало известно, что эти пункты вероятно, были подготовлены помощниками диктатора Путина.

Кроме того, США выдвинули свои требования Украине. Они сначала хотят заключить мирный договор, а уже потом обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Киева.