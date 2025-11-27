США молчат о гарантиях безопасности для Украины — сначала хотят подписать мирный план

Госсекретарь Марко Рубио и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты выдвинули Украине условие, согласно которому мирное соглашение должно быть заключено до того, как Вашингтон согласится на любые долгосрочные гарантии безопасности для Киева. Эта позиция стала ключевой в американских предложениях, переданных на прошлой неделе.

Об этом своем аналитическом материале пишет издание Politico.

Госсекретарь США о гарантиях: "Договорится, но позже"

По словам евродипломата и еще одного осведомленного источника, именно это условие было ключевым в предложениях, переданных Киеву. Во время телефонного разговора с европейскими чиновниками, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил позицию Вашингтона.

"Президент Дональд Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, но позже", — заявил Рубио.

Другой евродипломат сообщил, что хотя Рубио упоминал о гарантиях безопасности во время переговоров в Женеве, он не вдавался в подробности и не повторял этого предложения во время дальнейшего разговора с британцами и французами.

Глава Госдепа также упомянул в общих чертах несколько других вопросов, которые нужно решить после заключения соглашения. По информации Politico, европейцы имели в виду вопрос территорий и замороженные активы РФ.

Критика из ЕС: "Архитектура безопасности, полная дыр"

Несмотря на это, Белый дом настаивает на том, что любой мирный план обязательно будет содержать гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и частным образом, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", — заявила заместитель спикера Белого дома Анна Келли.

В то же время некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа может склонить чашу весов в сторону России. Третий евродипломат раскритиковал подход к планированию, игнорирующий международные нормы:

"Ни слова о правах человека, гуманитарном плане, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр".

Также Рубио сообщил своим европейским коллегам, что США не могут рассматриваться как справедливый посредник на переговорах, поскольку Вашингтон одновременно оказывает военную помощь Украине и вводит санкции против России.

