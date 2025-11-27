США мовчать про гарантії безпеки для України — спочатку хочуть підписати мирний план

Держсекретар Марко Рубіо та президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати висунули Україні умову, згідно з якою мирна угода має бути укладена до того, як Вашингтон погодиться на будь-які довгострокові гарантії безпеки для Києва. Ця позиція стала ключовою в американських пропозиціях, переданих минулого тижня.

Про це своєму аналітичнім матеріалі пише видання Politico.

Держсекретар США про гарантії: "Домовиться, але пізніше"

За словами євродипломата та ще одного обізнаного джерела, саме ця умова була ключовою у пропозиціях, переданих Києву. Під час телефонної розмови з європейськими чиновниками, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив позицію Вашингтона.

"Президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше", — заявив Рубіо.

Інший євродипломат повідомив, що хоча Рубіо згадував про гарантії безпеки під час переговорів у Женеві, він не вдавався в подробиці й не повторював цієї пропозиції під час подальшої розмови з британцями та французами.

Глава Держдепу також згадав у загальних рисах кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди. За інформацією Politico, європейці мали на увазі питання територій та заморожені активи РФ.

Критика з ЄС: "Архітектура безпеки, повна дірок"

Попри це, Білий дім наполягає на тому, що будь-який мирний план обов'язково міститиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", — заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.

Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа може схилити чашу терезів у бік Росії. Третій євродипломат розкритикував підхід до планування, що ігнорує міжнародні норми:

"Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок".

Також Рубіо повідомив своїм європейським колегам, що США не можуть розглядатися як справедливий посередник на переговорах, оскільки Вашингтон одночасно надає військову допомогу Україні та вводить санкції проти Росії.

