Віткофф говорив з Ушаковим — Трамп відреагував на розмову

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп відреагував на розшифровку розмови, яку опублікував Bloomberg, де спецпредставник Стів Віткофф радить Росії, як сподобатися американському лідеру і представити свої пропозиції щодо миру. Очільник США вважає, що там "немає нічого незвичного".

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Реакція Трампа на злиту розмову Віткоффа з РФ

Коментуючи розмову Віткоффа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим, Трамп сказав, що у цьому немає нічого незвичного.

"Це стандартна річ. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди", — сказав президент США.

За його словами, переговорний процес завжди передбачає тиск на обидві сторони. Американський лідер вважає, що їх потрібно переконати підписати мирну угоду. Водночас сказав, що не чув аудіо, яке розшифрували ЗМІ.

"Ви маєте переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але чув, що це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має давати й брати", — підкреслив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Віткофф радив РФ, як розмовляти з Трампом. Він припускав обмін українськими територіями.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що мирний план США спочатку був написаний російською мовою. Зазначалось, що англомовна версія угоди містить "незграбні" конструкції.