Виткофф говорил с Ушаковым — Трамп отреагировал на разговор

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп отреагировал на расшифровку разговора, которую опубликовал Bloomberg, где спецпредставитель Стив Уиткофф советует России, как понравиться американскому лидеру и представить свои предложения по миру. Глава США считает, что там "нет ничего необычного".

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

Реклама

Читайте также:

Реакция Трампа на слитый разговор Уиткоффа с РФ

Комментируя разговор Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым, Трамп сказал, что в этом нет ничего необычного.

"Это стандартная вещь. Он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки", — сказал президент США.

По его словам, переговорный процесс всегда предполагает давление на обе стороны. Американский лидер считает, что их нужно убедить подписать мирное соглашение. В то же время сказал, что не слышал аудио, которое расшифровали СМИ.

"Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но слышал, что это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна давать и брать", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Уиткофф советовал РФ, как разговаривать с Трампом. Он предполагал обмен украинскими территориями.

В то же время ранее СМИ сообщали, что мирный план США изначально был написан на русском языке. Отмечалось, что англоязычная версия соглашения содержит "неуклюжие" конструкции.