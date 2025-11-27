Путін озвучив нові умови щодо мирного плану США та завершення війни

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexey Babushkin/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 27 листопада, зробив нові заяви щодо мирного плану Сполучених Штатів Америки та закінчення війни в Україні. За його словами, Вашингтон в цілому враховує позицію Москви.

Про це Володимир Путін заявив під час візиту до Бішкека.

Реклама

Читайте також:

Мирний план США щодо закінчення війни

"В цілому, ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. З мого боку було б нечемно зараз говорити про якісь остаточні варіанти, але оскільки їх немає, деякі речі мають принциповий характер. В цілому, ми бачимо, що американська сторона в чомусь враховує нашу позицію, яка обговорювалася до Анкориджа і після Аляски", — заявив Путін.

За його словами, певні питання необхідно сідати і серйозно обговорювати. Російський диктатор каже, що "варто все викласти дипломатичною мовою".

Путін стверджує, що Москва не буде нападати на Європу та готова це зафіксувати.

"Це для нас звучить смішно. Ніколи не збиралися, але якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає, просто там є люди, мені здається, вони трохи не в собі, коли публічно або якісь шахраї, щось вони за це хочуть отримати, публічно своєму населенню, своїм громадянам кажуть, що Росія готується до нападу на Європу, і нам потрібно негайно зміцнювати свій оборонний потенціал", — сказав він.

Крім того, диктатор заявив, що окремі пункти мирного плану щодо України "звучать смішно". За його словами, Росія готова обговорювати із Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності.

Також Путін анонсував приїзд американської делегації в Москву наступного тижня.

Припинення війни

Російський диктатор сказав, що бойові дії припиняться тоді, коли "українські війська відійдуть з позицій, які займають".

У разі відмови, Путін заявив, що планує захопити ці території силою.

Домовленість з Україною

Диктатор Росії каже, що наразі "з Україною домовитися юридично неможливо". Путін "не бачить сенсу" підписувати документи з українською владою.

Він вважає, що керівництво країни припустилося помилки, коли нібито "побоялося йти на вибори".

Водночас Конституція України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, попри заяви Путіна щодо закінчення війни, Росія продовжує щодня атакувати Україну. Зокрема, у ніч проти 27 листопада окупанти запустили 142 ударні дрони. А у ніч проти 25 листопада загарбники масовано завдавали ударів по Києву, внаслідок чого загинули семеро людей.

Раніше у РФ заявили, що не розглядають жодних поступок у рамках мирних переговорів щодо завершення війни проти України.