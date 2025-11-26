Кремль відкинув поступки у мирних переговорах — Рябков

Російський диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Російське керівництво офіційно заявило, що не розглядає жодних поступок у межах мирних переговорів щодо завершення війни проти України, підкресливши незмінність власної позиції щодо ключових вимог. Такі заяви пролунали на тлі триваючого обговорення оновленого мирного плану, який узгоджують Київ та Вашингтон.

Про це повідомили росЗМІ.

Кремль відкинув можливість поступок у межах мирного плану

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не розглядає варіантів пом'якшення своїх вимог у межах переговорів щодо мирного плану і не має наміру відмовлятися від власних позицій.

"Ми не готові обговорювати деякі деталі того, що відбувається, в тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, необхідний час і увага для того, щоб продовжився процес діалогу. Ми до нього готові", — заявив Рябков.

Водночас Рябков додав, що окремі елементи переговорних позицій, зокрема ті, які раніше обговорювалися в Анкориджі, вже самі по собі є компромісами.

"Проблема в наявності чи відсутності політичної волі суворо виконати ті розуміння, яких було досягнуто лідерами в Анкориджі. З іншого боку, ми віддані результатам Анкориджу і саме в цих рамках діятимемо далі, співвідносячи те, що відбувається зараз саме з цими базовими установками, сформульованими там двома президентами", — наголосив Рябков.

Він підкреслив, що ключовим питанням залишається наявність політичної волі суворо дотримуватися домовленостей, які були досягнуті в Анкориджі російським диктатором Володимиром Путіним і Президентом США Дональдом Трампом. Рябков зазначив, що Москва й надалі діятиме саме в межах цих домовленостей.

