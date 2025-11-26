Відео
Головна Новини дня В ОП відреагували на зливи розмов Віткоффа

В ОП відреагували на зливи розмов Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:56
Оновлено: 18:56
Подоляк пояснив скандал зі зливами розмов Віткоффа
Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото ілюстративне: Reuters

Офіс президента України відреагував на публікації зі зливами розмов спецпосланця США Стіва Віткоффа та помічника глави Кремля Юрія Ушакова. Він наголосив, що Київ не має жодного стосунку до їх появи й діє виключно в межах партнерських домовленостей зі Сполученими Штатами у процесі узгодження мирного плану.

Про це заступник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Подоляк пояснив позицію України щодо витоків 

Михайло Подоляк заявив, що в Україні чітко відокремлюють переговорний процес щодо мирного плану від різноманітних неформальних сюжетів, які з’являються у публічному просторі. Він підкреслив, що Київ працює зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами над створенням реалістичного механізму завершення війни, у якому визначальними є гарантії безпеки, роль союзників та можливі наслідки для Росії у випадку нової агресії. Подоляк наголосив, що дискусії довкола мирного плану залишаються складними та вимагають надзвичайної точності формулювань.

В ОП відреагували на зливи розмов Віткоффа - фото 1
Допис Подоляка у Telegram. Фото: скриншот

"Окремо — історія з неформальними контактами, записами розмов, витоками. Очевидно, що ці сюжети впливатимуть насамперед на внутрішню політику, внутрішні дискусії в різних країнах, зокрема у США", — зазначив Подоляк.

За його словами, Україна не має жодного стосунку до організації цих публікацій і діє відкрито, дотримуючись партнерських домовленостей і чітко окреслених "червоних ліній". Він додав, що найчутливіші питання, — території, чисельність армії та можливості альянсів, — можуть бути остаточно узгоджені лише під час особистої розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

До цієї розмови український президент готовий у будь-який момент, зазначив Подоляк. Також він звернув увагу на те, що Росія наразі не демонструє реального бажання завершувати війну, що ускладнює подальший прогрес переговорів.

Нагадаємо, що в Кремлі вже відреагували на публікацію Bloomberg зі зливом розмови Ушакова і Віткоффа, і російський посадовець припускає, що цей витік може мати приховану мету вплинути на стосунки між США та РФ.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку бесіди Віткоффа з Кремлем, заявивши, що не бачить у ній нічого незвичного.

США Михайло Подоляк мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
