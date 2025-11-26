Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Путіна відреагували на злив у ЗМІ розмови Ушакова і Віткоффа

У Путіна відреагували на злив у ЗМІ розмови Ушакова і Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 12:03
Оновлено: 12:03
Злив розмови Ушакова та Віткоффа — реакція соратників Путіна
Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков відреагував на матеріал агентства Bloomberg, яке опублікувало стенограму його телефонної розмови зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Він стверджує, що ця публікація має на меті зашкодити нормалізації відносин між США та Росією.

Про це Ушаков розповів у коментарі одному з російських пропагандистів.

Реклама
Читайте також:

Реакція Ушакова та Дмитрієва на стенограму Bloomberg

Водночас соратник Путіна підтвердив, що часто спілкується з Віткоффом, але не надав чіткої відповіді, чи була опублікована розмова правдою.

"Зміст розмов є конфіденційним, я його не коментую. Ніхто не повинен його коментувати", — сказав він.

Зазначимо, що Bloomberg також опублікувало стенограму розмови Ушакова з одним з ключових перемовників від Росії з адміністрацією Трампа Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорювали можливість передачі проєкту російських домовленостей представникам Трампа таким чином, щоб це виглядало як ініціатива Сполучених Штатів.

Дмитрієв
Коментар Дмитрієва на допис Bloomberg. Фото: скриншот

У коментарях під публікацією Bloomberg Дмитрієв назвав це фейком. А на своїй сторінці він зазначив: "Що ближче ми до миру, то відчайдушнішими стають палії війни".

Дмитрієв
Допис Кирила Дмитрієва. Фото: скриншот

"Ті, хто заробляє на війні, і "глибинна держава" спрямовують величезні бюджети на атаки проти мирного плану та дискредитацію тих, хто прагне миру, тому що війна приносить прибуток. Люди миру не мають ані PR-машини, ані медіабюджету — тож медійні наративи схиляються на бік тих, хто хоче війни. Втім, правда переможе, і мир усе ж буде встановлений", — цинічно зазначив він у іншому дописі.

Дмитрієв
Реакція Дмитрієва. Фото: скриншот

Нагадаємо, стенограм Bloomberg показала, що 28 пунктів мирного плану, які США представили України, ймовірно, були підготовлений помічниками диктатора Путіна

Раніше ми публікували пункти мирного плану, який США пропонують Україні

Bloomberg США володимир путін Росія мирний план Стів Віткофф
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації