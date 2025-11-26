Злив розмови Ушакова та Віткоффа — реакція соратників Путіна

Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков відреагував на матеріал агентства Bloomberg, яке опублікувало стенограму його телефонної розмови зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Він стверджує, що ця публікація має на меті зашкодити нормалізації відносин між США та Росією.

Про це Ушаков розповів у коментарі одному з російських пропагандистів.

Реакція Ушакова та Дмитрієва на стенограму Bloomberg

Водночас соратник Путіна підтвердив, що часто спілкується з Віткоффом, але не надав чіткої відповіді, чи була опублікована розмова правдою.

"Зміст розмов є конфіденційним, я його не коментую. Ніхто не повинен його коментувати", — сказав він.

Зазначимо, що Bloomberg також опублікувало стенограму розмови Ушакова з одним з ключових перемовників від Росії з адміністрацією Трампа Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорювали можливість передачі проєкту російських домовленостей представникам Трампа таким чином, щоб це виглядало як ініціатива Сполучених Штатів.

Коментар Дмитрієва на допис Bloomberg. Фото: скриншот

У коментарях під публікацією Bloomberg Дмитрієв назвав це фейком. А на своїй сторінці він зазначив: "Що ближче ми до миру, то відчайдушнішими стають палії війни".

Допис Кирила Дмитрієва. Фото: скриншот

"Ті, хто заробляє на війні, і "глибинна держава" спрямовують величезні бюджети на атаки проти мирного плану та дискредитацію тих, хто прагне миру, тому що війна приносить прибуток. Люди миру не мають ані PR-машини, ані медіабюджету — тож медійні наративи схиляються на бік тих, хто хоче війни. Втім, правда переможе, і мир усе ж буде встановлений", — цинічно зазначив він у іншому дописі.

Реакція Дмитрієва. Фото: скриншот

Нагадаємо, стенограм Bloomberg показала, що 28 пунктів мирного плану, які США представили України, ймовірно, були підготовлений помічниками диктатора Путіна.

Раніше ми публікували пункти мирного плану, який США пропонують Україні.