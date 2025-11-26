Слив разговора Ушакова и Виткоффа — реакция соратников Путина

Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков отреагировал на материал агентства Bloomberg, которое опубликовало стенограмму его телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он утверждает, что эта публикация имеет целью навредить нормализации отношений между США и Россией.

Об этом Ушаков рассказал в комментарии одному из российских пропагандистов.

Реакция Ушакова и Дмитриева на стенограмму Bloomberg

В то же время соратник Путина подтвердил, что часто общается с Уиткоффом, но не предоставил четкого ответа, был ли опубликованный разговор правдой.

"Содержание разговоров является конфиденциальным, я его не комментирую. Никто не должен его комментировать", — сказал он.

Отметим, что Bloomberg также опубликовало стенограмму разговора Ушакова с одним из ключевых переговорщиков от России с администрацией Трампа Кириллом Дмитриевым. Они обсуждали возможность передачи проекта российских договоренностей представителям Трампа таким образом, чтобы это выглядело как инициатива Соединенных Штатов.

Комментарий Дмитриева на сообщение Bloomberg. Фото: скриншот

В комментариях под публикацией Bloomberg Дмитриев назвал это фейком. А на своей странице он отметил: "Чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны".

Сообщение Кирилла Дмитриева. Фото: скриншот

"Те, кто зарабатывает на войне, и "глубинное государство" направляют огромные бюджеты на атаки против мирного плана и дискредитацию тех, кто стремится к миру, потому что война приносит прибыль. Люди мира не имеют ни PR-машины, ни медиабюджета — поэтому медийные нарративы склоняются на сторону тех, кто хочет войны. Впрочем, правда победит, и мир все же будет установлен", — цинично отметил он в другом посте.

Реакция Дмитриева. Фото: скриншот

Напомним, стенограмма Bloomberg показала, что 28 пунктов мирного плана, которые США представили Украине, вероятно, были подготовлен помощниками диктатора Путина.

Ранее мы публиковали пункты мирного плана, который США предлагают Украине.