Главная Новости дня У Путина отреагировали на слив в СМИ разговора Ушакова и Виткоффа

У Путина отреагировали на слив в СМИ разговора Ушакова и Виткоффа

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 12:03
обновлено: 12:03
Слив разговора Ушакова и Виткоффа — реакция соратников Путина
Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков отреагировал на материал агентства Bloomberg, которое опубликовало стенограмму его телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он утверждает, что эта публикация имеет целью навредить нормализации отношений между США и Россией.

Об этом Ушаков рассказал в комментарии одному из российских пропагандистов.

Читайте также:

Реакция Ушакова и Дмитриева на стенограмму Bloomberg

В то же время соратник Путина подтвердил, что часто общается с Уиткоффом, но не предоставил четкого ответа, был ли опубликованный разговор правдой.

"Содержание разговоров является конфиденциальным, я его не комментирую. Никто не должен его комментировать", — сказал он.

Отметим, что Bloomberg также опубликовало стенограмму разговора Ушакова с одним из ключевых переговорщиков от России с администрацией Трампа Кириллом Дмитриевым. Они обсуждали возможность передачи проекта российских договоренностей представителям Трампа таким образом, чтобы это выглядело как инициатива Соединенных Штатов.

Дмитрієв
Комментарий Дмитриева на сообщение Bloomberg. Фото: скриншот

В комментариях под публикацией Bloomberg Дмитриев назвал это фейком. А на своей странице он отметил: "Чем ближе мы к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны".

Дмитрієв
Сообщение Кирилла Дмитриева. Фото: скриншот

"Те, кто зарабатывает на войне, и "глубинное государство" направляют огромные бюджеты на атаки против мирного плана и дискредитацию тех, кто стремится к миру, потому что война приносит прибыль. Люди мира не имеют ни PR-машины, ни медиабюджета — поэтому медийные нарративы склоняются на сторону тех, кто хочет войны. Впрочем, правда победит, и мир все же будет установлен", — цинично отметил он в другом посте.

Дмитрієв
Реакция Дмитриева. Фото: скриншот

Напомним, стенограмма Bloomberg показала, что 28 пунктов мирного плана, которые США представили Украине, вероятно, были подготовлен помощниками диктатора Путина.

Ранее мы публиковали пункты мирного плана, который США предлагают Украине.

Bloomberg США владимир путин Россия мирный план Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
