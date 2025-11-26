Видео
В ОП отреагировали на сливы разговоров Виткоффа

Дата публикации 26 ноября 2025 18:56
обновлено: 18:56
Подоляк объяснил скандал со сливами разговоров Виткоффа
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото иллюстративное: Reuters

Офис президента Украины отреагировал на публикации со сливами разговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника главы Кремля Юрия Ушакова. Он подчеркнул, что Киев не имеет никакого отношения к их появлению и действует исключительно в рамках партнерских договоренностей с Соединенными Штатами в процессе согласования мирного плана.

Об этом заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 26 ноября.

Подоляк объяснил позицию Украины относительно утечек

Михаил Подоляк заявил, что в Украине четко отделяют переговорный процесс по мирному плану от различных неформальных сюжетов, которые появляются в публичном пространстве. Он подчеркнул, что Киев работает с Соединенными Штатами и европейскими партнерами над созданием реалистичного механизма завершения войны, в котором определяющими являются гарантии безопасности, роль союзников и возможные последствия для России в случае новой агрессии. Подоляк отметил, что дискуссии вокруг мирного плана остаются сложными и требуют чрезвычайной точности формулировок.

В ОП відреагували на зливи розмов Віткоффа - фото 1
Сообщение Подоляка в Telegram. Фото: скриншот

"Отдельно - история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками. Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в частности в США", — отметил Подоляк.

По его словам, Украина не имеет никакого отношения к организации этих публикаций и действует открыто, придерживаясь партнерских договоренностей и четко очерченных "красных линий". Он добавил, что самые чувствительные вопросы, — территории, численность армии и возможности альянсов, — могут быть окончательно согласованы только во время личного разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

К этому разговору украинский президент готов в любой момент, отметил Подоляк. Также он обратил внимание на то, что Россия пока не демонстрирует реального желания завершать войну, что затрудняет дальнейший прогресс переговоров.

Напомним, что в Кремле уже отреагировали на публикацию Bloomberg со сливом разговора Ушакова и Виткоффа, и российский чиновник предполагает, что эта утечка может иметь скрытую цель повлиять на отношения между США и РФ.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал расшифровку беседы Уиткоффа с Кремлем, заявив, что не видит в ней ничего необычного.

