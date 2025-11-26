Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Российское руководство официально заявило, что не рассматривает никаких уступок в рамках мирных переговоров по завершению войны против Украины, подчеркнув неизменность собственной позиции по ключевым требованиям. Такие заявления прозвучали на фоне продолжающегося обсуждения обновленного мирного плана, который согласовывают Киев и Вашингтон.

Об этом сообщили росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Кремль отверг возможность уступок в рамках мирного плана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не рассматривает вариантов смягчения своих требований в рамках переговоров по мирному плану и не намерена отказываться от собственных позиций.

"Мы не готовы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился процесс диалога. Мы к нему готовы", — заявил Рябков.

В то же время Рябков добавил, что отдельные элементы переговорных позиций, в частности те, которые ранее обсуждались в Анкоридже, уже сами по себе являются компромиссами.

"Проблема в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те понимания, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже. С другой стороны, мы преданы результатам Анкориджа и именно в этих рамках будем действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас именно с этими базовыми установками, сформулированными там двумя президентами", — подчеркнул Рябков.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается наличие политической воли строго придерживаться договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом. Рябков отметил, что Москва и в дальнейшем будет действовать именно в рамках этих договоренностей.

Напомним, что в Офисе президента Украины уже заявили об отсутствии какой-либо причастности Киева к утечкам разговоров Виткоффа и Ушакова.

Ранее мы также информировали, что агентство Reuters сообщило: американский 28-пунктный мирный план был построен на основе российского документа.