Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кремле сделали заявление про уступки в мирных переговорах

В Кремле сделали заявление про уступки в мирных переговорах

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 19:53
обновлено: 19:53
Кремль отверг уступки в мирных переговорах - Рябков
Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Российское руководство официально заявило, что не рассматривает никаких уступок в рамках мирных переговоров по завершению войны против Украины, подчеркнув неизменность собственной позиции по ключевым требованиям. Такие заявления прозвучали на фоне продолжающегося обсуждения обновленного мирного плана, который согласовывают Киев и Вашингтон.

Об этом сообщили росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Кремль отверг возможность уступок в рамках мирного плана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не рассматривает вариантов смягчения своих требований в рамках переговоров по мирному плану и не намерена отказываться от собственных позиций.

"Мы не готовы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, необходимо время и внимание для того, чтобы продолжился процесс диалога. Мы к нему готовы", — заявил Рябков.

В то же время Рябков добавил, что отдельные элементы переговорных позиций, в частности те, которые ранее обсуждались в Анкоридже, уже сами по себе являются компромиссами.

"Проблема в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те понимания, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже. С другой стороны, мы преданы результатам Анкориджа и именно в этих рамках будем действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас именно с этими базовыми установками, сформулированными там двумя президентами", — подчеркнул Рябков.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается наличие политической воли строго придерживаться договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом. Рябков отметил, что Москва и в дальнейшем будет действовать именно в рамках этих договоренностей.

Напомним, что в Офисе президента Украины уже заявили об отсутствии какой-либо причастности Киева к утечкам разговоров Виткоффа и Ушакова.

Ранее мы также информировали, что агентство Reuters сообщило: американский 28-пунктный мирный план был построен на основе российского документа.

США Дональд Трамп Кремль война в Украине мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации