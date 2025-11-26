Мирный план США — на чем базируется документ

Юрий Ушаков, Кирил Дмитриев и Стив Уиткофф (слева направо). Фото: АР

Мирный план США из 28 пунктов базировался на документе, который подготовила Россия. Он стал ключевым источником плана, который ранее отвергла Украина.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

На чем базировался первый мирный план США

Агентство сообщает, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленский в Вашингтоне в октябре, Россия передала этот документ высокопоставленным чиновникам США. Известно, что он содержал положения, которые Россия уже предлагала во время переговоров ранее, и которые Украина отвергала. В частности, там был пункт о передаче значительной части украинских территорий на востоке.

Отмечается, что Белый дом не комментировал этот документ, но ссылался на заявления Трампа, который заявлял о прогрессе по мирному плану.

"В надежде завершить этот мирный план, я поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и одновременно министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", — сообщал тогда американский лидер.

Пока неизвестно, почему администрация Трампа решила использовать российский документ для формирования мирного плана. По данным анонимных источников, некоторые высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Марко Рубио, считали, что Украина сразу отвергнет требования РФ.

Reuters отметило, что такое мирное соглашение вызвало скептицизм среди чиновников США. Многие из них считают его не серьезным предложением, а просто перечнем российских требований. В то же время в США намекали, если Киев не согласится на мирный план, Вашингтон сократит военную помощь.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, если Украина не согласится на сдачу территорий, то через несколько месяцев "Россия и так их захватит". По его словам, фронт движется в одном направлении.

А в Генштабе рассказали, что во время переговоров в Женеве речь не шла о сокращении ВСУ. Однако стороны обсудили численность армии в мирное время.