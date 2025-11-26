Мирный план США — Трамп высказался об украинских территориях

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пункт в мирном плане по сдаче украинских территорий. Он заявил, что "Россия и так может их захватить".

Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.

Что говорит Трамп об украинских территориях

Журналисты спросили у Трампа, не слишком ли много территорий Украине нужно отдать по первоначальному мирному плану США из 28 пунктов. В ответ он заявил, что фронт движется в одном направлении и "Россия все равно может их захватить".

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении. Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?" — сказал американский президент.

Добавим, Трамп и раньше прибегал к популистским заявлениям, в частности, это касается и окончания войны за 24 часа, а также того, что войны не произошло бы, если бы он стал президентом раньше. Кроме того, он снова жестко раскритиковал Украину за "отсутствие благодарности".

Напомним, ранее СМИ выяснили, что мирный план Трампа, вероятно, составили помощники Путина. Они обсуждали это со Стивом Уиткоффом.

В то же время CNN сообщало, что осталось согласовать еще три пункта в мирном плане. Ключевые разногласия касаются, в частности, территориальных уступок.