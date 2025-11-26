Мирний план США — Трамп висловився про українські території

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп прокоментував пункт у мирному плані щодо здачі українських територій. Він заявив, що "Росія і так може їх захопити".

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами.

Реклама

Читайте також:

Що каже Трамп про українські території

Журналісти запитали в Трампа, чи не забагато територій Україні потрібно віддати за початковим мирним планом США з 28 пунктів. У відповідь він заявив, що фронт рухається в одному напрямку і "Росія вже одно може їх захопити".

"Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?" — сказав американський президент.

Додамо, Трамп і раніше вдавався до популістських заяв, зокрема, це стосується й закінчення війни за 24 години, а також, що війни не сталося б якби він став президентом раніше. Крім того, він вкотре жорстко розкритикував Україну за "відсутність вдячності".

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, що мирний план Трампа, ймовірно, склали помічники Путіна. Вони обговорювали це зі Стівом Віткоффом.

Водночас CNN повідомляло, що залишилось узгодити ще три пункти у мирному плані. Ключові розбіжності стосуються, зокрема, територіальних поступок.