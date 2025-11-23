Трамп звинуватив Україну у невдячності та розкритикував ЄС

Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп опублікував черговий допис у соцмережі TRUTH, в якому жорстко розкритикував Україну за "відсутність вдячності" та Європу за подальші закупівлі російської нафти. У своєму зверненні він також повторив тезу про те, що війна між Україною та Росією не розпочалася б, якби він був на посаді президента раніше.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у соцмережі TRUTH у неділю, 23 листопада.

Трамп прокоментував війну та дії України і Європи

Американський президент опублікував розлогий пост на тлі зустрічі у Женеві щодо мирного плану, де вкотре заявив, що саме слабкість попередньої адміністрації стала причиною російського вторгнення в Україну. Трамп зазначив, що за його керівництва війни б не було, а чинна ситуація є результатом помилкових рішень його попередників. Він також висловив обурення тим, що, за його словами, українська влада не оцінила зусилля США, тоді як європейські країни продовжують купувати енергоресурси у РФ.

Допис Трампа у Telegram. Фото: скриншот

"Я успадкував війну, яка ніколи не мала б статися, війну, яка є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, що … загинули. "Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", — зазначив Трамп.

У публікації Трамп підкреслив, що Сполучені Штати продовжують постачати величезну кількість зброї НАТО до України. Він також заявив, що ця війна є програшною для усіх, і особливо — для людей, які загинули.

Нагадаємо, що українська делегація 23 листопада розпочала в Женеві роботу над питаннями мирного врегулювання — цього дня заплановано кілька зустрічей у різних дипломатичних форматах.

Раніше ми також інформували, що представники ЄС мають презентувати у Женеві "контрпропозицію" на мирний план Дональда Трампа, зосереджену на можливих шляхах завершення повномасштабної війни.