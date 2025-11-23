Трамп обвинил Украину в неблагодарности и раскритиковал ЕС

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал очередное сообщение в соцсети TRUTH, в котором жестко раскритиковал Украину за "отсутствие благодарности" и Европу за дальнейшие закупки российской нефти. В своем обращении он также повторил тезис о том, что война между Украиной и Россией не началась бы, если бы он был на посту президента раньше.

Об этом Трамп сообщил на своей странице в соцсети TRUTH в воскресенье, 23 ноября.

Трамп прокомментировал войну и действия Украины и Европы

Американский президент опубликовал пространный пост на фоне встречи в Женеве по мирному плану, где в очередной раз заявил, что именно слабость предыдущей администрации стала причиной российского вторжения в Украину. Трамп отметил, что при его руководстве войны бы не было, а нынешняя ситуация является результатом ошибочных решений его предшественников. Он также выразил возмущение тем, что, по его словам, украинские власти не оценили усилия США, тогда как европейские страны продолжают покупать энергоресурсы у РФ.

Сообщение Трампа в Telegram. Фото: скриншот

"Я унаследовал войну, которая никогда не должна произойти, войну, которая является проигрышной для всех, особенно для миллионов погибших. "Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России", — отметил Трамп.

В публикации Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поставлять огромное количество оружия НАТО в Украину. Он также заявил, что эта война является проигрышной для всех, и особенно для "миллионов людей, которые погибли".

Напомним, что украинская делегация 23 ноября начала в Женеве работу над вопросами мирного урегулирования — в этот день запланировано несколько встреч в различных дипломатических форматах.

Ранее мы также информировали, что представители ЕС должны представить в Женеве "контрпредложение" на мирный план Дональда Трампа, сосредоточенное на возможных путях завершения полномасштабной войны.