Мирний план США — на чому базується документ

Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф (зліва направо). Фото: АР

Мирний план США з 28 пунктів базувався на документі, який підготувала Росія. Він став ключовим джерелом плану, який раніше відкинула Україна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

На чому базувався перший мирний план США

Агентство повідомляє, що після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленський у Вашингтоні в жовті, Росія передала цей документ високопосадовцям США. Відомо, що він містив положення, які Росія вже пропонувала під час переговорів раніше, і які Україна відкидала. Зокрема, там був пункт про передачу значної частини українських територій на сході.

Зазначається, що Білий дім не коментував цей документ, але посилався на заяви Трампа, який заявляв про прогрес щодо мирного плану.

"У надії завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", — повідомляв тоді американський лідер.

Наразі невідомо, чому адміністрація Трампа вирішила використовувати російський документ для формування мирного плану. За даними анонімних джерел, деякі високопосадовці США, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вважали, що Україна одразу відкине вимоги РФ.

Reuters наголосило, що така мирна угода викликала скептицизм серед чиновників США. Багато з них вважають його не серйозною пропозицією, а просто переліком російських вимог. Водночас у США натякали, якщо Київ не погодиться на мирний план, Вашингтон скоротить військову допомогу.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, якщо Україна не погодиться на здачу територій, то за кілька місяців "Росія і так їх захопить". За його словами, фронт рухається в одному напрямку.

А в Генштабі розповіли, що під час переговорів у Женеві не йшлося про скорочення ЗСУ. Однак сторони обговорили чисельність армії у мирний час.