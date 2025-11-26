Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Число ЗСУ — Гнатов розкрив, про що насправді говорили в Женеві

Число ЗСУ — Гнатов розкрив, про що насправді говорили в Женеві

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 09:18
Оновлено: 09:19
Мирний план США — у Женеві не говорили про скорочення ЗСУ
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Фото: Укрінформ

Про скорочення Збройних сил України не йшлося на переговорах української та американської делегації у Женеві. Однак сторони обговорили чисельність армії у мирний час.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net

Реклама
Читайте також:

Які теми порушували на переговорах у Женеві

"У Женеві не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", — сказав Гнатов.

За його словами, Київ і Вашингтон висловлювали "правильну думку" з приводу того, оснащена і боєздатна армія — це найкраща гарантія безпеки для України. 

Генерал-лейтенант зазначив, що те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після бойових дій, залежить від розуміння, яким надалі буде українське військо. А у Генштабі знають, що потрібно робити. 

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", — підсумував Андрій Гнатов. 

 Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що у мирному плані США залишилось узгодити ще три пункти. Зокрема, йдеться про чисельність ЗСУ. 

Також відомо, що Україна погоджується на мирну угоду, та є нюанси. Потрібно врегулювати низку деталей. 

США переговори армія війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації