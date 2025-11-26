Мирний план США — у Женеві не говорили про скорочення ЗСУ

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Фото: Укрінформ

Про скорочення Збройних сил України не йшлося на переговорах української та американської делегації у Женеві. Однак сторони обговорили чисельність армії у мирний час.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net.

Реклама

Читайте також:

Які теми порушували на переговорах у Женеві

"У Женеві не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", — сказав Гнатов.

За його словами, Київ і Вашингтон висловлювали "правильну думку" з приводу того, оснащена і боєздатна армія — це найкраща гарантія безпеки для України.

Генерал-лейтенант зазначив, що те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після бойових дій, залежить від розуміння, яким надалі буде українське військо. А у Генштабі знають, що потрібно робити.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", — підсумував Андрій Гнатов.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що у мирному плані США залишилось узгодити ще три пункти. Зокрема, йдеться про чисельність ЗСУ.

Також відомо, що Україна погоджується на мирну угоду, та є нюанси. Потрібно врегулювати низку деталей.