Главная Новости дня Число ВСУ — Гнатов раскрыл, о чем на самом деле говорили в Женеве

Число ВСУ — Гнатов раскрыл, о чем на самом деле говорили в Женеве

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:18
обновлено: 09:48
Мирный план США — в Женеве не говорили о сокращении ВСУ
Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Фото: Укринформ

О сокращении Вооруженных сил Украины речь не шла на переговорах украинской и американской делегации в Женеве. Однако стороны обсудили численность армии в мирное время.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.

Читайте также:

Какие темы поднимались на переговорах в Женеве

"В Женеве речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", — сказал Гнатов.

По его словам, Киев и Вашингтон высказывали "правильное мнение" по поводу того, оснащенная и боеспособная армия — это лучшая гарантия безопасности для Украины.

Генерал-лейтенант отметил, что то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после боевых действий, зависит от понимания, каким в дальнейшем будет украинское войско. А в Генштабе знают, что нужно делать.

"Здесь должны работать все институты. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", — подытожил Андрей Гнатов.

Напомним, ранее CNN сообщало, что в мирном плане США осталось согласовать еще три пункта. В частности, речь идет о численности ВСУ.

Также известно, что Украина соглашается на мирное соглашение, но есть нюансы. Нужно урегулировать ряд деталей.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
