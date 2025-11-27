Путин озвучил новые условия по мирному плану США и завершению войны

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexey Babushkin/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 ноября, сделал новые заявления относительно мирного плана Соединенных Штатов Америки и окончания войны в Украине. По его словам, Вашингтон в целом учитывает позицию Москвы.

Об этом Владимир Путин заявил во время визита в Бишкек.

Мирный план США по окончанию войны

"В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. С моей стороны было бы невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет, некоторые вещи имеют принципиальный характер. В целом, мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски", — заявил Путин.

По его словам, определенные вопросы необходимо садиться и серьезно обсуждать. Российский диктатор говорит, что "стоит все изложить дипломатическим языком".

Путин утверждает, что Москва не будет нападать на Европу и готова это зафиксировать.

"Это для нас звучит смешно. Никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет, просто там есть люди, мне кажется, они немного не в себе, когда публично или какие-то мошенники, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал", — сказал он.

Кроме того, диктатор заявил, что отдельные пункты мирного плана по Украине "звучат смешно". По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Также Путин анонсировал приезд американской делегации в Москву на следующей неделе.

Прекращение войны

Российский диктатор сказал, что боевые действия прекратятся тогда, когда "украинские войска отойдут с позиций, которые занимают".

В случае отказа, Путин заявил, что планирует захватить эти территории силой.

Договоренность с Украиной

Диктатор России заявляет, что в настоящее время "с Украиной договориться юридически невозможно". Путин "не видит смысла" подписывать документы с украинской властью.

Он считает, что руководство страны допустило ошибку, когда якобы "побоялось идти на выборы".

В то же время Конституция Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.

Напомним, несмотря на заявления Путина об окончании войны, Россия продолжает ежедневно атаковать Украину. В частности, в ночь на 27 ноября оккупанты запустили 142 ударные дроны. А в ночь на 25 ноября захватчики массированно наносили удары по Киеву, в результате чего погибли семь человек.

Ранее в РФ заявили, что не рассматривают никаких уступок в рамках мирных переговоров по завершению войны против Украины.