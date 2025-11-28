Видео
Главная Новости дня РФ получила от США мирный план, согласованный с Украиной в Женеве

РФ получила от США мирный план, согласованный с Украиной в Женеве

Ua en ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:01
США передали России мирный план, который согласовала Украина
Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Соединенные Штаты Америки передали Российской Федерации параметры мирного плана, согласованные с Украиной в Женеве. В Кремле заявили, что не хотят вести такие обсуждения в публичном формате.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:

Когда РФ рассмотрит мирный план

Песков заявил, что пункты плана обсудят в Москве на следующей неделе. Однако вопросы территорий между РФ и Украиной будут определяться на переговорах.

"Кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной, определят на переговорах", — добавил он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что РФ постоянно делится информацией с МАГАТЭ, в частности о ситуации на ЗАЭС.

Также на брифинге Песков упомянул о визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. О дате встречи пообещал сообщить позже.

Предыстория

Недавно США передали Украине мирный план, который состоял из 28 пунктов. Впоследствии СМИ обнародовали записи, из которых стало известно, что это был план, составленный Россией.

В этом документе Кремль требовал признания Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими. А также  замораживания войны на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

Украина не приняла такого формата. Поэтому во время встречи в Женеве украинская делегация согласовала с США новый план, который, по информации СМИ, складывается из 19 пунктов. Его США теперь передали России.

27 ноября российский диктатор Владимир Путин озвучил новые требования по мирному плану.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" в эфире Ранок.LIVE рассказал, согласится ли парламент на территориальные уступки.

Кроме того, в США заявили, что Украина должна сначала заключить мирный договор, а уже потом обсуждать долгосрочные гарантии безопасности.

США Дмитрий Песков война в Украине Россия мирный план
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
