Зеленський анонсував переговори з США — що відомо

Зеленський анонсував перемовини зі США — хто візьме участь
Президент України Володимир Зеленський анонсував перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Він розповів, хто візьме участь.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Переговори України зі США
Український лідер розповів, що у переговорах візьмуть участь:
- начальник Генштабу;
- представники МЗС;
- секретар РНБО;
- розвідка.
За його словами, коли є виклик війна, то всі повинні бути міцними.
"Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", — додав Зеленський.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що пункти мирного плану США щодо України тримають у суворій таємниці.
Раніше Зеленський заявив, що усі державні зусилля спрямовані на посилення позицій країни на полі бою та міжнародній арені.
