Головна Новини дня Зеленський анонсував перемовини зі США — хто візьме участь

Зеленський анонсував перемовини зі США — хто візьме участь

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:09
Зеленський анонсував переговори з США — що відомо
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Він розповів, хто візьме участь.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Переговори України зі США

Український лідер розповів, що у переговорах візьмуть участь:

  • начальник Генштабу;
  • представники МЗС;
  • секретар РНБО;
  • розвідка.

За його словами, коли є виклик війна, то всі повинні бути міцними.

"Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", — додав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що пункти мирного плану США щодо України тримають у суворій таємниці.

Раніше Зеленський заявив, що усі державні зусилля спрямовані на посилення позицій країни на полі бою та міжнародній арені.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
