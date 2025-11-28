Зеленський анонсував переговори з США — що відомо

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Він розповів, хто візьме участь.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Переговори України зі США

Український лідер розповів, що у переговорах візьмуть участь:

начальник Генштабу;

представники МЗС;

секретар РНБО;

розвідка.

За його словами, коли є виклик війна, то всі повинні бути міцними.

"Саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", — додав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що пункти мирного плану США щодо України тримають у суворій таємниці.

Раніше Зеленський заявив, що усі державні зусилля спрямовані на посилення позицій країни на полі бою та міжнародній арені.