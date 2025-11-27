Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував новий етап переговорів щодо мирної формули

Зеленський анонсував новий етап переговорів щодо мирної формули

Дата публікації: 27 листопада 2025 20:06
Україна готується до переговорів із США - Зеленський розкрив деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України зараз однаково важливими залишаються як оборона на фронті, так і дипломатична робота з міжнародними партнерами. За його словами, усі державні зусилля спрямовані на посилення позицій країни як на полі бою, так і на міжнародній арені.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Київ готується до переговорів із США

Президент підкреслив, що Україні нині однаково важливо зміцнювати оборону на фронті та працювати разом із союзниками для посилення дипломатичних позицій.

Він повідомив, що наприкінці тижня українська сторона проведе чергову зустріч з американськими представниками, щоб узгодити подальші кроки після переговорів у Женеві. Делегація України буде, за словами Зеленського, "добре підготовлена та налаштована на предметну роботу". Паралельно триває координація з європейськими партнерами та державами інших регіонів світу — усі контакти спрямовані на забезпечення достатньої оборонної підтримки України.

Зеленський також наголосив, що спроби Росії захопити нові українські території не мають нічого спільного з реальними потребами країни, адже більшість її власних земель занедбані. Мета Кремля, за його словами, — збереження влади через підкорення сусіднього народу. Він зазначив, що це вже усвідомлюють не лише в Україні, а й у всіх країнах, що межують із Росією — від Фінляндії до Казахстану та Японії.

Цього дня відбулася також зустріч санкційних координаторів європейських держав. Зеленський заявив, що якщо Москва не збирається припиняти війну, то санкційний тиск також не зупинятиметься. Ключовими напрямами залишаються обмеження, спрямовані проти російської нафти, технологій, фінансів та активів, що підтримують воєнну машину РФ.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що в Києві розглядають можливу зустріч президента України Володимира Зеленського з чинним президентом США Дональдом Трампом як важливий крок у просуванні мирного врегулювання. Він підкреслив, що існує коло надзвичайно делікатних питань, які можуть бути обговорені лише під час особистого діалогу між главами держав.

При цьому окремо західні ЗМІ повідомляли, що США нібито не має поки чітких гарантій безпеки для України і наполягає підписати спершу мирний план.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
