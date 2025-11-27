Украина готовится к переговорам с США - Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас одинаково важными остаются как оборона на фронте, так и дипломатическая работа с международными партнерами. По его словам, все государственные усилия направлены на усиление позиций страны как на поле боя, так и на международной арене.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Киев готовится к переговорам с США

Президент подчеркнул, что Украине сейчас одинаково важно укреплять оборону на фронте и работать вместе с союзниками для усиления дипломатических позиций.

Он сообщил, что в конце недели украинская сторона проведет очередную встречу с американскими представителями, чтобы согласовать дальнейшие шаги после переговоров в Женеве. Делегация Украины будет, по словам Зеленского, "хорошо подготовлена и настроена на предметную работу". Параллельно продолжается координация с европейскими партнерами и государствами других регионов мира — все контакты направлены на обеспечение достаточной оборонной поддержки Украины.

Зеленский также отметил, что попытки России захватить новые украинские территории не имеют ничего общего с реальными потребностями страны, ведь большинство ее собственных земель заброшены. Цель Кремля, по его словам, — сохранение власти через подчинение соседнего народа. Он отметил, что это уже осознают не только в Украине, но и во всех странах, граничащих с Россией — от Финляндии до Казахстана и Японии.

В этот день состоялась также встреча санкционных координаторов европейских государств. Зеленский заявил, что если Москва не собирается прекращать войну, то санкционное давление также не будет останавливаться. Ключевыми направлениями остаются ограничения, направленные против российской нефти, технологий, финансов и активов, поддерживающих военную машину РФ.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что в Киеве рассматривают возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с действующим президентом США Дональдом Трампом как важный шаг в продвижении мирного урегулирования. Он подчеркнул, что существует круг чрезвычайно деликатных вопросов, которые могут быть обсуждены только во время личного диалога между главами государств.

При этом отдельно западные СМИ сообщали, что США якобы не имеет пока четких гарантий безопасности для Украины и настаивает подписать сначала мирный план.