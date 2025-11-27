Видео
Главная Новости дня Украина и США готовят новый этап переговоров по миру — Сибига

Украина и США готовят новый этап переговоров по миру — Сибига

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:19
Украина настаивает на личной встрече Зеленского с Трампом
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новости.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает встречу президента Украины Владимира Зеленского с действующим президентом США Дональдом Трампом как ключевой этап в продвижении мирного процесса. По его словам, существует ряд чувствительных вопросов, которые могут быть обсуждены исключительно на уровне лидеров государств.

Об этом Андрей Сибига заявил на брифинге, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Украина хочет, чтобы Зеленский и Трамп лично обсудили мирный план

Глава МИД подчеркнул, что Украина ожидает от ближайших переговоров конкретного прогресса и результатов, ведь именно они должны стать основой для дальнейших шагов в направлении достижения стабильного перемирия.

Он отметил, что дипломатические команды обеих стран активно работают над обеспечением эффективности переговорного процесса.

"Безусловно, сейчас все усилия, переговорные команды, все дипломатические усилия направлены на обеспечение этого мирного процесса. Украинская сторона заинтересована на самом высоком уровне встречи президента Зеленского и президента Трампа", — сказал Андрей Сибига.

Сибига подчеркнул, что Киев высоко ценит поддержку европейских партнеров, которые способствуют мирным инициативам. Он отметил, что Украина как никто другой заинтересована в ускорении переговоров, способных привести к установлению справедливого мира, поскольку это отвечает ее ключевым национальным интересам.

"В ближайшее время, наверное, следует ожидать будущих или очередных контактов для обсуждения конкретных шагов, каким образом установить справедливый мир для Украины", — подчеркнул Сибига.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался относительно сдачи украинских территорий России. Он аргументировал свою позицию.

Отдельно западные СМИ сообщали, что США якобы не имеет пока четких гарантий безопасности для Украины и настаивает подписать сначала мирный план. Тем временем в Кремле сделали резкое заявление относительно уступок в мирном плане для Украины. Примечательно, по оценкам некоторых аналитиков, мирный план могли составить сторонники Владимира Путина.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
