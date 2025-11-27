Україна наполягає на особистій зустрічі Зеленського з Трампом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розглядає зустріч президента України Володимира Зеленського з чинним президентом США Дональдом Трампом як ключовий етап у просуванні мирного процесу. За його словами, існує низка чутливих питань, які можуть бути обговорені виключно на рівні лідерів держав.

Про це Андрій Сибіга заявив на брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Україна хоче, щоб Зеленський і Трамп особисто обговорили мирний план

Очільник МЗС підкреслив, що Україна очікує від найближчих переговорів конкретного прогресу та результатів, адже саме вони мають стати підґрунтям для подальших кроків у напрямку досягнення стабільного перемир’я.

Він наголосив, що дипломатичні команди обох країн активно працюють над забезпеченням ефективності переговорного процесу.

"Безумовно, зараз всі зусилля, переговорні команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу. Українська сторона зацікавлена на найвищому рівні зустрічі президента Зеленського і президента Трампа", — сказав Андрій Сибіга.

Сибіга підкреслив, що Київ високо цінує підтримку європейських партнерів, які сприяють мирним ініціативам. Він зазначив, що Україна як ніхто інший зацікавлена в прискоренні перемовин, здатних привести до встановлення справедливого миру, оскільки це відповідає її ключовим національним інтересам.

"Найближчим часом, напевно, слід очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином встановити справедливий мир для України", — наголосив Сибіга.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився щодо здачі українських територій Росії. Він аргументував свою позицію.

Окремо західні ЗМІ повідомляли, що США нібито не має поки чітких гарантій безпеки для України і наполягає підписати спершу мирний план. Тим часом в Кремлі зробили різку заяву щодо поступок в мирному плані для України. Примітно, за оцінками деяких аналітиків, мирний план могли скласти прибічники Володимира Путіна.