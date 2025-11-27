Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна й США готують новий етап переговорів щодо миру — Сибіга

Україна й США готують новий етап переговорів щодо миру — Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 13:19
Україна наполягає на особистій зустрічі Зеленського з Трампом
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розглядає зустріч президента України Володимира Зеленського з чинним президентом США Дональдом Трампом як ключовий етап у просуванні мирного процесу. За його словами, існує низка чутливих питань, які можуть бути обговорені виключно на рівні лідерів держав.

Про це Андрій Сибіга заявив на брифінгу, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Реклама
Читайте також:

Україна хоче, щоб Зеленський і Трамп особисто обговорили мирний план

Очільник МЗС підкреслив, що Україна очікує від найближчих переговорів конкретного прогресу та результатів, адже саме вони мають стати підґрунтям для подальших кроків у напрямку досягнення стабільного перемир’я.

Він наголосив, що дипломатичні команди обох країн активно працюють над забезпеченням ефективності переговорного процесу.

"Безумовно, зараз всі зусилля, переговорні команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу. Українська сторона зацікавлена на найвищому рівні зустрічі президента Зеленського і президента Трампа", — сказав Андрій Сибіга.

Сибіга підкреслив, що Київ високо цінує підтримку європейських партнерів, які сприяють мирним ініціативам. Він зазначив, що Україна як ніхто інший зацікавлена в прискоренні перемовин, здатних привести до встановлення справедливого миру, оскільки це відповідає її ключовим національним інтересам.

"Найближчим часом, напевно, слід очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином встановити справедливий мир для України", — наголосив Сибіга.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився щодо здачі українських територій Росії. Він аргументував свою позицію.

Окремо західні ЗМІ повідомляли, що США нібито не має поки чітких гарантій безпеки для України і наполягає підписати спершу мирний план. Тим часом в Кремлі зробили різку заяву щодо поступок в мирному плані для України. Примітно, за оцінками деяких аналітиків, мирний план могли скласти прибічники Володимира Путіна

США переговори Україна перемир'я війна мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації