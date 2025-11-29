Українська делегація прямує на перемовини до США

Українська делегація вирушила на переговори до США
У суботу, 29 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушила на перемовини до Сполучених Штатів Америки. Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров.
Про це глава держави написав у Telegram.
Українська делегація прямує до США на переговори
"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів", — поінформував президент.
Крім того, він додав, що сьогодні була доповідь Умєрова, і завдання чітке — оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни.
Зеленський зазначив, що Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою. І розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.
"Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні!" — резюмував український лідер.
