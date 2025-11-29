Відео
Головна Новини дня Українська делегація вирушила на переговори до США

Українська делегація вирушила на переговори до США

Дата публікації: 29 листопада 2025 12:58
Українська делегація прямує на перемовини до США
Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

У суботу, 29 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушила на перемовини до Сполучених Штатів Америки. Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це глава держави написав у Telegram.

  "Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів", — поінформував президент.

Крім того, він додав, що сьогодні була доповідь Умєрова, і завдання чітке — оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою. І розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.

"Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні!" — резюмував український лідер.

Нагадаємо, що начальника ГУР Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка назвали найкращими серед можливих перемовників від України.

Раніше Зеленський анонсував перемовини зі США — він розповів, хто візьме участь.

Володимир Зеленський США війна в Україні мирний план Рустем Умєров мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
